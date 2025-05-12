ФСБ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в Челябинской области

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали трех местных жителей по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Организованный сообщниками тайник ликвидирован, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По версии следствия, три южноуральца вступили в сговор и организовали тайник со средствами поражения. В ходе обысков обнаружены и изъяты винтовки с оптическими прицелами, более 300 боеприпасов различного калибра, взрывчатое вещество и три промышленно изготовленных электродетонатора.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 222 (незаконное хранение оружия, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств). Задержанным предъявлено обвинение.

С начала года сотрудники УФСБ России по Челябинской области изъяли из незаконного оборота 27 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, около 3 кг взрывчатых веществ, более 1,2 тыс. боеприпасов, а также ликвидировали две подпольные оружейные мастерские. Семь человек осуждены за незаконный оборот оружия и боеприпасов.