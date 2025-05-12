12 мая матчем «Пари НН»—«Крылья Советов» завершится 28-й тур чемпионата России по футболу. Первую строчку в турнирной таблице по-прежнему занимает «Краснодар», но поражение от ЦСКА сократило дистанцию межу южанами и «Зенитом» до одного очка. На третьей позиции расположились армейцы, а вот «Спартак» уступил «Динамо» (0:2) и опустился на пятую строчку. За развитием событий в матчах тура следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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Права на ошибку у «Краснодара» больше нет. Впереди у лидера встречи с «Оренбургом» на выезде и с «Динамо» дома. Произойти тут может все что угодно, поэтому даже тот факт, что «Краснодар» лидирует, не делает его фаворитом чемпионкой гонки, считает футбольной эксперт Владислав Радимов: «Шансы равны. 30-й тур — все решится там. Маловероятно, что "Зенит" потеряет очки в Ростове и дома с "Ахматом"».

С большой долей вероятности ответ на вопрос, кто будет чемпионом страны в этом сезоне, мы узнаем лишь в последнем, 30-м туре. И главными претендентами на то, чтобы лишить «Краснодар» заветного титула, являются динамовцы. Волею судеб в прошлом сезоне было наоборот. Тогда именно южане оставили бело-голубых без золота, и «Динамо» вполне способно вернуть должок. После того, как исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев, многое изменилось. Даже в дерби со «Спартаком» динамовцы были хороши и к 30-й минуте уже забили два мяча.

Несмотря на все попытки «Спартака» вернуться в игру, дерби так и завершилось победой «Динамо» (2:0). Похоже, межу игроками бело-голубых и их новым наставником есть взаимопонимание. По крайней мере, сам Ролан Гусев это не скрывает: «Восприятие футболистов, как они приняли меня, тренерский штаб — это один из ключевых факторов. И игра показала, что мы на правильном пути. Ребята максимально стараются услышать, принять то, что мы им сейчас предлагаем».

Эта победа позволила «Динамо» подняться на четвертое место в турнирной таблице, причем до армейцев, которые идут третьими, всего два очка. «Спартак» же опускается на пятую строчку, и «Локомотив», который обыграл «Факел» (1:0), отстает от красно-белых на два балла. Воронежский же клуб, после очередной неудачи уже точно отправляется в первую лигу. А вот «Акрон» прописку в элите сохранил после того, как команда из Тольятти обыграла «Ахмат» (3:2).

Лучшим игроком матча вот уже который раз был признан Артем Дзюба. Эксперты постоянно акцентируют внимание на том, что игра «Акрона» серьезно зависит от этого нападающего. Так что термин «дзюбозависимость», похоже, по-прежнему актуален. После финального свистка Артем рассуждал почти как главный тренер:

«Очень горжусь ребятами, командой, которая с каждым матчем становится чуть наглее. Да, с перепадами, но бьемся, сражаемся — это очень круто. И ребята на замену вышли замечательные, поэтому безумно счастлив из-за сегодняшней победы. Побеждать приятно».

В следующем сезоне мы увидим в РПЛ калининградскую «Балтику», которая поднимется в высший дивизион из первой лиги. Но это все прекрасное состоится 14 мая, а в самое ближайшее время нас ждет Кубок России. В среду за право сыграть в суперфинале турнира сойдутся ЦСКА и «Зенит», а 15 мая — «Спартак» и «Ростов». Так что ненадолго даже борьба за чемпионство в РПЛ отойдет на второй план.

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Владимир Осипов