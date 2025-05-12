В UEFA допустили изменение правила офсайда

Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Джорджо Маркетти допустил, что правило офсайда в ближайшее время будет изменено. Его комментарий со ссылкой на эфир Rai Radio 1 приводит La Gazzetta dello Sport.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Маркетти отметил, что «миллиметровые офсайды создают дискомфорт», уточнив, что UEFA «оценивает возможность реформы», после которой при фиксации положения вне игры «будут учитываться только значительные части тела, чтобы избежать отмены голов из-за разницы в несколько сантиметров».

Ранее о необходимости пересмотра правила офсайда неоднократно высказывался Арсен Венгер, занимающий в настоящее время должность руководителя отдела Международной федерации футбола по глобальному развитию. Согласно его модели, офсайд следует фиксировать, если все тело атакующего игрока (а не какая-то его часть) находится впереди предпоследнего футболиста защищающейся команды. В начале мая в эфире телеканала beIN Sports француз сообщил, что «через год соответствующее решение вынесет IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций — головная организация, в ведение которой входит регулирование правил игры в футбол.— "Ъ")».

Роман Левищев