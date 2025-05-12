«Флорида» закрыла ворота

«Флорида Пантерс» в четвертом матче серии второго раунда нынешнего play-off против «Торонто Мейпл Лифс» впервые показал хоккей, который принес этому клубу Кубок Стэнли год назад, с главными составляющими в виде цепкой защиты и безупречной игры в воротах россиянина Сергея Бобровского. Домашняя победа со счетом 2:0 позволила «Флориде» сравнять счет в противостоянии, несколько дней назад, казалось, готовом вылиться для нее в катастрофу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Безупречная игра голкипера Сергея Бобровского позволила «Флориде» сравнять счет в серии второго раунда play-off чемпионата НХЛ с «Торонто»

Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters Безупречная игра голкипера Сергея Бобровского позволила «Флориде» сравнять счет в серии второго раунда play-off чемпионата НХЛ с «Торонто»

Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters

На исход этого матча можно было бы не обратить особого внимания. Формально в нем и в самом деле нет ничего экстраординарного. Действующий обладатель Кубка Стэнли на своей площадке обыграл соперника, догнав его в серии второго раунда play-off, в которой еще много чего может произойти. А то, что она для клуба, взлетевшего выше всех год назад, получается очень непростой, так это точно не сюрприз. Разгромы в play-off НХЛ вообще большая редкость, трудно приходится всем. А «Торонто» — соперник, в котором многие видели «теневого фаворита» с хорошим потенциалом.

Но тут важен контекст. А он как раз довольно примечательный. Тренер «Флориды» Пол Морис тонко пошутил насчет него, когда на вопрос, как изменилась его команда по сравнению с предыдущими встречами, улыбнувшись, ответил: «Ну, мы не пропустили в течение первых 35 секунд».

Те, кто внимательно следил за ходом этой серии, конечно, поняли, что Морис имел в виду не столько два сверхбыстрых гола, забитых «Торонто» в первом и третьем матчах (Вильям Нюландер отличился через 33 секунды, Мэттью Найз — через 23 секунды), сколько кое-что более глобальное, проявившееся в том числе в этих неприятных событиях. Кубок Стэнли «Флорида» взяла благодаря прежде всего исключительной надежности, цепкости и дисциплинированности. Плюс — непробиваемости своего российского вратаря Сергея Бобровского, в кубковой стадии сезона превращающегося из просто классного голкипера в настоящего монстра.

В стартовом раунде play-off текущего — против «Тампа-Бей Лайтнинг» — фирменные ингредиенты ее хоккея присутствовали. Но вот в серии с «Торонто» они куда-то напрочь испарились. Два первых, гостевых, ее матча «Флорида» проиграла в борьбе, каждый — с разницей в одну шайбу, но в общей сложности пропущенных голов у нее в них набралось аж девять. В третьей встрече «Флорида» взяла верх, но — на тоненького, в овертайме, и тоже, строго говоря, напропускав достаточно — четыре гола. А обилие фальши в ее оборонительных действиях вкупе с непривычным дефицитом подвигов от Бобровского просто кричало о том, что столкновение с «Торонто» и его лихой атакой грозит вылиться для владельца Кубка Стэнли в катастрофу.

В этом смысле подарок для поклонников «Флориды» не сам по себе успех в четвертом матче, а стилистика, в которой он был добыт.

Впервые в серии защита клуба сыграла на своем, чемпионском уровне. Впервые она регулярно блокировала броски, успевала перекрывать наиболее уязвимые участки и отмечалась яркими индивидуальными достижениями вроде чисто сорванного во втором периоде включившим запредельную скорость Густавом Форслингом выхода один на один Вильяма Нюландера. Впервые нападение «Торонто» гораздо чаще страдало в чужой зоне, чем куражилось в ней, изобретая всякие хитрые комбинации.

И впервые на фирменном чемпионском уровне сыграл Сергей Бобровский. При всех стараниях его партнеров кое-какие шансы «Торонто» все же перепадали. Но Бобровский справился со всеми 23 бросками, пришедшимися в створ его ворот, некоторые из которых, надо сказать, выглядели смертельно опасными. Речь, например, об эпизоде, когда Остон Мэттьюз, шикарный снайпер, очутился с шайбой буквально в трех метрах от голкипера, будучи совершенно свободным. Мэттьюз все сделал как надо — резко пальнул в угол. Однако Бобровский внешне играючи, без напряга поймал шайбу в ловушку. Так он записал в актив пятый «сухой» матч в play-off в карьере. А выигрыш в нем, кажется, здорово изменил расклад в серии.

Алексей Доспехов