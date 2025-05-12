В Турции турист из России пережил клиническую смерть

Российские дипломаты в Турции планируют обсудить возможность медицинской эвакуации 29-летнего россиянина, пережившего клиническую смерть. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генеральное консульство РФ в Анталье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Чистокистов

Фото: @nikita_pro_massage Никита Чистокистов

Фото: @nikita_pro_massage

«Сотрудник генконсульства планирует в ближайшее время посетить россиянина в больнице и провести беседу с руководством больницы относительно дальнейшего лечения и возможности медицинской эвакуации на родину»,— заявили в Генконсульстве. Сейчас ведомство находится на связи с матерью пострадавшего.

Согласно сообщениям в Telegram-каналах, Никита Чистокистов из Москвы пережил клиническую смерть в результате травм, полученных после прыжка с пирса во время отдыха в турецком отеле. Молодой человек был госпитализирован и сейчас находится в коме.