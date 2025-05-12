Обманувший ярославского аниматора калужанин предстанет перед судом

В суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Калужской области, который обвиняется в краже денег у аниматора из Рыбинска. Об этом сообщили в пресс-службе ярославской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в январе 2024 года обвиняемый заказал услуги аниматора через интернет для организации торжественного мероприятия.

«С целью оплаты по договору мужчина обманным путем получил доступ к сведениям о реквизитах и пароле банковского счета аниматора. Затем через приложение банка он перевел на подконтрольные банковские счета более 80 тыс. руб.»,— рассказали в надзорном ведомстве.

Дело расследовала ярославская полиция, в ходе этого ущерб потерпевшей был возмещен. Калужанин обвиняется в краже, обвинительное заключение утвердил первый заместитель ярославского прокурора. Дело будет рассматривать калужский суд.

Алла Чижова