На строительстве юбилейного объекта в Уфе кровельщик упал с высоты

Гострудинспекция в Башкирии расследует несчастный случай, в результате которого пострадал 32-летний кровельщик ООО «Комплекс строй», сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 10 мая на строительстве школы в Октябрьском районе. Здание является частью проекта «Образовательном комплекс "Уфа-450"», включающий три новые школы по 1225 мест в Ленинском, Октябрьском и Демском районах.

Во время монтажа кровли кровельщик упал в технологический проем с высоты 9 м, пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина. Пострадавшего госпитализировали в ГКБ №18 Уфы с тяжелой травмой.

ООО «Комплекс строй», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в январе 2020 года в Уфе. Владельцем является Ильгиз Хабибуллин. Выручка в 2024 году составила 92,8 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб.

Майя Иванова