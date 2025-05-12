В Удмуртии стартовал парусный сезон

На акватории Ижевского водохранилища прошла первая регата сезона в классе MX700. Соревнования, организованные яхт-клубом MORE, собрали как местных спортсменов, так и гостей из соседних регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено организаторами регаты Фото: предоставлено организаторами регаты Фото: предоставлено организаторами регаты Следующая фотография 1 / 3 Фото: предоставлено организаторами регаты Фото: предоставлено организаторами регаты Фото: предоставлено организаторами регаты

Мероприятия, состоявшиеся в первые майские дни, стали настоящим праздником парусного спорта. Участники продемонстрировали уверенное владение яхтами, а борьба на воде оказалась напряженной. Программа включала тренировочные выходы, жеребьевку и серию гонок, завершившихся торжественным награждением.

MORE уже не первый год выступающий площадкой для парусных соревнований, подтверждает статус ключевого центра водного спорта в республике. Участники отметили слаженную организацию и выразили надежду на дальнейшее развитие регат в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено организаторами регаты Фото: предоставлено организаторами регаты Следующая фотография 1 / 2 Фото: предоставлено организаторами регаты Фото: предоставлено организаторами регаты

Сезон-2025 только начинается, и впереди — новые старты. Если первая гонка задала тон, то следующие обещают быть не менее зрелищными.