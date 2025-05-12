В Удмуртии стартовал парусный сезон
На Ижевском пруду состоялась первая регата в классе MX700
На акватории Ижевского водохранилища прошла первая регата сезона в классе MX700. Соревнования, организованные яхт-клубом MORE, собрали как местных спортсменов, так и гостей из соседних регионов.
Мероприятия, состоявшиеся в первые майские дни, стали настоящим праздником парусного спорта. Участники продемонстрировали уверенное владение яхтами, а борьба на воде оказалась напряженной. Программа включала тренировочные выходы, жеребьевку и серию гонок, завершившихся торжественным награждением.
MORE уже не первый год выступающий площадкой для парусных соревнований, подтверждает статус ключевого центра водного спорта в республике. Участники отметили слаженную организацию и выразили надежду на дальнейшее развитие регат в регионе.
Сезон-2025 только начинается, и впереди — новые старты. Если первая гонка задала тон, то следующие обещают быть не менее зрелищными.