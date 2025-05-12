К Стамбулу напрямик

Турция поддержала инициативу Кремля и согласилась принять российско-украинские переговоры 15 мая. В МИД страны отметили, что Анкара готова следить и за соблюдением потенциального прекращения огня. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом результатов встреч, прерванных в 2022 году, и ситуации на земле. Публичные позиции Москвы и Киева сейчас ближе, чем когда-либо с начала конфликта, считает политолог Михаил Виноградов: «Комментарий Владимира Зеленского о том, что если Россия с 12 мая не будет вести огонь, давайте встречаться, от Москвы не требует никаких заявлений, действий, деклараций. Правда, глава офиса Андрей Ермак сделал потом более резкое заявление, но технически Зеленский отреагировал более мягко, чем можно было бы ожидать, и возможности для встречи действительно есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Другое дело, что до 15 мая еще много времени, что-нибудь поменяется или разрушит эту атмосферу. Плюс, до конца не ясно, есть ли готовность сторон к компромиссу. Да, последние несколько месяцев как-то более осторожно зондировалась почва для завершения, но эмоции, интонации первых лиц по-прежнему исходят из представления о сверхвозможностях России, которая, мол, даже еще не начинала. Украинская сторона, наоборот, исходит из того, что даже если РФ имеет какие-то военные рычаги, даже более сильной стороне совершенно не гарантирован успех.

Интрига первая: являются ли переговоры средством достижения некоего консенсуса, компромисса, или это предъявление Вашингтону своей позиции. Второе — это интерпретация ситуации, которая была после стамбульских переговоров. Москва считает, что возникли новые реалии, Россия расширила свои границы, это надо учитывать. Наверное, Киев считает, что со времен "Стамбула" те территории, которые контролирует Россия, скорее уменьшились. Поэтому пока интрига не в том, будут ли переговоры, это не так существенно, а в том, переговоры — это способ договариваться или тянуть время».

10 мая Киев посетили европейские лидеры. Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава польского правительства Дональд Туск призвали Россию к 30-дневному прекращению огня с 12 мая. В противном случае они пригрозили увеличить поддержку Украины и ввести больше санкций.

Спецпосланник президента США Кит Келлог тоже отметил, что переговоры должны состояться только после начала предложенного Киевом перемирия. Впрочем, однозначной позиции по этому вопросу в Вашингтоне нет, говорит корреспондент “Ъ” в Соединенных Штатах Екатерина Мур: «Высказывание Трампа является, пожалуй, самым главным показателем того, как отреагировала администрация США на предложение Владимира Путина. Но, безусловно, были и другие реакции, в частности то, что сказал Кит Келлог. Советник Трампа по урегулированию на Украине подчеркнул, что говорить о каких-то переговорах невозможно до тех пор, пока Россия не согласится на прекращение огня.

British Broadcasting Corporation, например, считает, что таким образом проводится грань между европейскими союзниками и Соединенными Штатами. Трамп даже заявил о том, что это потенциально великий день для Украины и России. С другой стороны, европейские партнеры и Келлог, который очень часто тяготеет к Европе, говорят о том, что необходимо именно прекращение огня.

Абсолютно привычная разноголосица. Трамп использует тактику "кнута и пряника", где Келлог всегда выступает "пряником" для Украины, а Стив Уиткофф высказывает, например, совершенно другую позицию.

CNN обращает внимание на то, что в ближайшие дни состоится саммит НАТО, где будет участвовать Марко Рубио, там как раз могут быть озвучены программные заявления по Турции».

Владимир Зеленский после встречи с европейскими лидерами 10 мая сообщил, что ключевым элементом гарантий безопасности для Украины станет «контингент поддержки» европейских стран, и стороны уже договорились об этом. Президент Франции Эмманюэль Макрон уточнил, что речь идет не о размещении тысяч солдат, а скорее о «демонстрации солидарности на стратегических объектах». В Кремле, впрочем, в воскресенье снова отметили, что Россия не согласится на присутствие европейских миротворцев на Украине.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин