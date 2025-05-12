В Ростове новая рабочая неделя будет теплой и облачной
В Ростове-на-Дону на этой неделе погода будет теплой, но облачной. Температура воздуха составит от +19…+23°C днем до +8…+12°C ночью. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным синоптиков, только вторник, 13 мая, будет полностью солнечным. Всю остальную неделю в городе ожидается переменная облачность с небольшим дождем в воскресенье, 18 мая.
С понедельника по среду столбик термометра не поднимется днем выше +19°С. В четверг и до конца недели воздух будет прогреваться до +20…+23°С. Скорость ветра всю неделю продержится на уровне 2-4 м/c.