В Ростове новая рабочая неделя будет теплой и облачной

В Ростове-на-Дону на этой неделе погода будет теплой, но облачной. Температура воздуха составит от +19…+23°C днем до +8…+12°C ночью. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным синоптиков, только вторник, 13 мая, будет полностью солнечным. Всю остальную неделю в городе ожидается переменная облачность с небольшим дождем в воскресенье, 18 мая.

С понедельника по среду столбик термометра не поднимется днем выше +19°С. В четверг и до конца недели воздух будет прогреваться до +20…+23°С. Скорость ветра всю неделю продержится на уровне 2-4 м/c.

Мария Хоперская