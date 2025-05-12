Свердловский суд не удовлетворил иск ТБО «Экосервис» к «Горкомхозу»

Арбитражный суд Свердловской области отказал ТБО «Экосервис» в удовлетворении исковых требований к ООО «Горкомхоз», следует из картотеки арбитражных дел. Компания требовала признать недействительными акты выполненных работ по размещению отходов на полигоне «Горкомхоза».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ТБО «Экосервис» (бывший региональный оператор Западной зоны) подал иск к ООО «Горкомхоз», владеющему мусорным полигоном в Ревде. Согласно материалам суда, между компаниями был заключен договор, по которому «Горкомхоз» должен был предоставлять полигон для вывоза отходов. По данным ответчика, ТБО «Экосервис» не исполняло обязательства по оплате услуг, из-за чего накопилась задолженность в 32,5 млн руб. «Горкомхоз», в свою очередь, подал иск о взыскании задолженности, исковые требования были удовлетворены.

В феврале арбитражный суд отказал в удовлетворении иска «Экосервиса» к «Горкомхозу» о взыскании убытков в размере 4,5 млн руб. Истец утверждал, что убытки возникли из-за недопуска транспортных средств на полигон. Суд отметил противоречия в расчетах ТБО «Экосервис» и недоказанность ряда расходов.

Напомним, ТБО «Экосервис» работало как региональный оператор вывоза мусора в Западной зоне Свердловской области (включает Первоуральск, Ревду, Дегтярск, Полевской, Кировград, Новоуральск — всего 22 муниципалитета). В мае 2024 года «Горкомхоз» ограничил доступ компании к полигону, летом в Западной зоне возник мусорный коллапс, привлекший внимание прокуратуры. В августе ТБО «Экосервис» лишили статуса регионального оператора, контракт был заключен с АО «Спецавтобаза».