Экс-главу «Тамбовской строительной компании» осудили за попытку мошенничества

Октябрьский райсуд Тамбова признал бывшего генерального директора местного ООО «Тамбовская строительная компания» виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Елене Болотиной, которая руководила компанией с октября 2017 года по март 2025-го.

Как установил суд, осужденная предоставила в налоговую службу декларацию для возмещения НДС из федерального бюджета на 23 млн руб. в сумме. Чтобы скрыть факт неправомерного возмещения налога, она «обеспечила подписание» ряда фиктивных документов. При этом по результатам камеральной проверки в возмещении было отказано.

Экс-глава компании свою вину не признала.

По данным Rusprofile, в марте этого года ООО «Тамбовская строительная компания» было ликвидировано в связи с завершением конкурсного производства. Банкротство компании в декабре 2018 года инициировало ПАО «Квадра» (ныне — АО «РИР энерго»), изначально заявившее о просроченной задолженности в 1,65 млн руб.

Алина Морозова