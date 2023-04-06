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Экс-глава Тамбовской строительной компании ответит в суде за налоговые махинации

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на хищение бюджетных средстве на сумму более 23 млн руб. (ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали в ведомстве, его передадут на рассмотрение в Октябрьский райсуд Тамбова.

Перед судом предстанет бывшая руководитель ООО «Тамбовская строительная компания» Елена Болотина. По версии следствия, она предоставила в налоговый орган уточненную налоговую декларацию для последующего возмещения НДС из федерального бюджета. Для сокрытия факта неправомерного возмещения она обеспечила подписание ряда фиктивных документов.

При проведении камеральной налоговой проверки компании отказали в возмещении НДС. Применение налоговых вычетов было признано необоснованным.

Сергей Толмачев

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