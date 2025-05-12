В Ростове ввод многоквартирного жилья в эксплуатацию вырос в пять раз

В Ростове-на-Дону в первом квартале 2025 года наблюдался значительный рост ввода в эксплуатацию многоквартирных домов. Общий объем введенного жилья превысил показатели аналогичного периода 2024 года в пять раз, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

При этом, в департаменте архитектуры и градостроительства Ростова отмечают существенное снижение – почти в шесть раз – числа разрешений на строительство многоэтажных жилых домов: в первом квартале было введено четыре многоэтажных дома общей площадью 80,7 тыс. кв. м, что в пять раз больше, чем в 2024 году (16,2 тыс. кв. м). Тогда был введен всего один объект компанией ООО «Панорама». Площадь жилых помещений 2025 года составила 45,1 тыс. кв. м, показатель прошлого года — 8,6 тыс. кв. м.

Лидером по объему строительства стала компания «ЮгСтройИнвест-Дон», сдав в эксплуатацию два многоквартирных дома общей площадью 41,8 тыс. кв. м. Эти объекты расположены в Первомайском районе, на месте бывшего аэропорта, в жилом комплексе «Новый Ростов».

Второе место по объему введенного жилья заняло ООО «СЗ Софт-Недвижимость», завершив строительство 26-этажного дома на проспекте Буденновском. Общая площадь здания составляет 35,6 тыс. кв. м, при этом жилая площадь достигает 16,4 тыс. кв. м.

Валентина Любашенко