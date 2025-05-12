В челябинском МУП «ПОВВ» прокомментировали задержание сотрудника

Администрация Челябинска разместила в telegram-канале официальный комментарий муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ») по поводу задержания инженера организации, которого подозревают в получении взятки.

Как отмечает пресс-служба предприятия, организация окажет необходимое содействие правоохранительным органам.

«По поручению главы города Алексея Лошкина будет проведена тщательная проверка документов, подписанных сотрудником. В случае выявления дополнительных фактов коррупционной деятельности в отношении должностного лица материалы будут направлены в правоохранительные органы для дачи соответствующей процессуальной оценки», — прокомментировали в МУП «ПОВВ».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 12 мая СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 64-летнего инженера по надзору за строительством отдела производственно-технической службы МУП «ПОВВ». Его подозревают в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Виталина Ярховска