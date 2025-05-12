В Челябинске инженера МУП «ПОВВ» подозревают в получении взятки

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего инженера по надзору за строительством отдела производственно-технической службы муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (МУП «ПОВВ»). Его подозревают в получении взятки за незаконные действия, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Следствие считает, что с 28 апреля по 5 мая 2025 года инженер получил через посредника деньги от подрядчика, который осуществлял строительно-монтажные работы на объекте по улице Академика Макеева в Челябинске. По версии СКР, взамен инженер не принял участие в приемке отдельных этапов исполнения контракта, но подписал акты об их выполнении без фактической проверки.

В настоящий момент следователи проводят обыски. В ближайшее время планируется предъявить подозреваемому обвинение и избрать ему меру пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия).