Тренер «Спартака» Станкович может быть наказан за жест в матче с «Динамо»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит жест главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо». Об этом заявил глава комитета Артур Григорьянц, слова которого приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Спартак» уступил «Динамо» со счетом 0:2. В конце матча арбитры не отреагировали на спорный эпизод в штрафной площади «Динамо». Станкович показал жест, которым обычно изображают отсчет денег, намекнув на предвзятость судей. Также сербский специалист не пришел на послематчевую пресс-конференцию, что является нарушением технического регламента.

После поражения от «Динамо» «Спартак» опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. 18 мая московский клуб сыграет против самарских «Крыльев Советов».

Таисия Орлова