Ежегодный Сибирский транспортный форум перенесли на 2026 год

Сибирский транспортно-логистический форум, организатором которого является правительство Новосибирской области, будет перенесен с 2025-го на 2026 год. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в понедельник в ходе заседании Совета при полпреде президента РФ в СФО. Форум должен был пройти в мае.

«В связи с тем, что есть более приоритетные задачи Сибирский транспортный форум в этом году не состоится. Он переносится на следующий год. Туристический форум "Дикоросы" переносится на осень», - прокомментировал глава Новосибирской области. Он также отметил, что форум технологического развития «Технопром» пройдет по графику — с 27 по 30 августа 2025 года.

Согласно информации, размещенной на сайте Сибирского транспортного форума, мероприятие является главной площадкой для демонстрации достижений отечественной транспортной отрасли и обсуждения ключевых аспектов развития транспортно-логистической инфраструктуры и дорожного комплекса. В прошлом году в форуме приняли участие более 30 тыс. человек, площадь экспозиции составила 2,7 тыс. кв. м.

Лолита Белова