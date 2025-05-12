В Крыму повысили стоимость посещения Ялтинского заповедника

Стоимость прогулки по маршрутам Ялтинского горно-лесного заповедника для граждан выросла с 300 до 350 руб. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе организации «Заповедный Крым». Новые тарифы вступили в силу с 1 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Решение о повышении цен объясняют необходимостью компенсации затрат на содержание экотроп, организацию пожарной и санитарной безопасности, а также на поддержание инфраструктуры, включая смотровые площадки, указатели и зоны отдыха.

Новый тариф распространяется и на такие популярные у туристов направления, как подъем на Ай-Петри, маршрут к Учан-Су и тропа Таракташ. Освобождены от оплаты инвалиды, дети до семи лет и льготные категории граждан при предъявлении соответствующих документов.

В «Заповедном Крыму» также напомнили, что крымчане и севастопольцы имеют право на бесплатное посещение заповедника, однако для этого им необходимо ежегодно оформлять пропуск на официальном сайте организации.

Ялтинский горно-лесной заповедник остается одной из наиболее посещаемых природных территорий Южного берега Крыма. По итогам 2024 года маршруты заповедника, общая протяженность которых составляет 107 км, посетили более 329 тыс. человек.

Александр Дремлюгин, Симферополь