В Крыму повысили стоимость посещения Ялтинского заповедника
Стоимость прогулки по маршрутам Ялтинского горно-лесного заповедника для граждан выросла с 300 до 350 руб. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе организации «Заповедный Крым». Новые тарифы вступили в силу с 1 мая.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
Решение о повышении цен объясняют необходимостью компенсации затрат на содержание экотроп, организацию пожарной и санитарной безопасности, а также на поддержание инфраструктуры, включая смотровые площадки, указатели и зоны отдыха.
Новый тариф распространяется и на такие популярные у туристов направления, как подъем на Ай-Петри, маршрут к Учан-Су и тропа Таракташ. Освобождены от оплаты инвалиды, дети до семи лет и льготные категории граждан при предъявлении соответствующих документов.
В «Заповедном Крыму» также напомнили, что крымчане и севастопольцы имеют право на бесплатное посещение заповедника, однако для этого им необходимо ежегодно оформлять пропуск на официальном сайте организации.
Ялтинский горно-лесной заповедник остается одной из наиболее посещаемых природных территорий Южного берега Крыма. По итогам 2024 года маршруты заповедника, общая протяженность которых составляет 107 км, посетили более 329 тыс. человек.