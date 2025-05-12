В Новороссийске с начала года не выдали ни одного разрешения на строительство

С начала 2025 года мэрия Новороссийска не выдала ни одного разрешения на строительство жилья. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент архитектуры и градостроительства администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отсутствие новых разрешений связано с тем, что застройщики не подали заявок по проектам, обеспеченным техническими условиями. Ранее, в декабре 2024 года, по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Новороссийске было приостановлено предоставление разрешений на строительство жилых комплексов без достаточного водоснабжения. Глава региона в ходе прямой линии задал вопрос заместителю по вопросам ЖКХ Евгению Пергуну о допустимости строительства в условиях ограниченных ресурсов.

По информации мэрии, с 2022 года в городе разрешения выдавались преимущественно на проекты комплексного развития территорий, при наличии подтвержденных технических условий. В первом квартале 2024 года выдали лишь одно разрешение — на строительство дома площадью 97,9 тыс. кв. м в Южном районе Новороссийска.

Нурий Бзасежев