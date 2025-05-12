Евросоюз направит €900 млн от активов РФ на оружие и боеприпасы для Украины

Евросоюз до конца года выделит еще €900 млн из доходов от замороженных активов РФ на оружие и боеприпасы для Украины. Об этом представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис заявил на форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе в понедельник. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила, что объединение направит €1 млрд на производство БПЛА и ракет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис

Фото: AP Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис

Фото: AP

«ЕС до конца года выделит еще 900 млн евро на закупки снарядов и оружия для Киев»,— сообщил Шарль Фрис (цитата по ТАСС).

Господин Фрис напомнил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас на прошлой неделе объявила об инвестициях в размере €1 млрд в оборонную промышленность Украины, в том числе в производство БПЛА и ракет. «Контракты были подписаны во Львове на прошлой неделе»,— указал он.

Анастасия Домбицкая