«ЭР-Телеком» выступит цифровым партнером форума «FOR:УМ Зданий»

Событие объединит застройщиков, управляющие организации, представителей власти, а также молодежные и учебные сообщества, заинтересованные в развитии рынка «умной» недвижимости.

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Всероссийский форум «FOR:УМ Зданий» пройдет 22–23 мая на площадке Технопарка Morion Digital. Участники крупнейшего события в сфере цифровизации недвижимости обсудят перспективы развития умных зданий и формирования прочных стратегических связей для дальнейшего сотрудничества и партнерства.

Форум будет полезен всем, кто интересуется трендами в сфере «Умного дома» и «Умного здания», автоматизации инженерных систем, систем безопасности и интернета вещей. «FOR:УМ Зданий» способствует развитию отрасли и внедрению новых технологий, которые помогут сделать будущее умной недвижимости более технологичным, безопасным и доступным.

Цифровой партнер «FOR:УМа Зданий» – ведущая российская телекоммуникационная и инфраструктурная компания «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес») представит актуальные телеком-решения в области интернета вещей (IoT), видеоаналитики, облачные сервисы для сферы строительства и эксплуатации зданий, умных домов и городов.

Эксперты компании поделятся опытом реализации проектов цифровизации жилых и коммерческих зданий, расскажут об основных направлениях применения IoT-решений: умное освещение, сбор и обработка информации с приборов учета в ЖКХ и РСО, контроль удаленных объектов и потребления энергоресурсов, обеспечение безопасности и повышение уровня жизни населения.

Участники протестируют умный видеодомофон, узнают о возможностях оптической сети нового поколения по технологии XGS-PON, которая позволяет обеспечить доступ в интернет на скорости до 10 Гбит/с для каждого пользователя и устройств умного дома.

Ключевыми темами форума также станут:

• Цифровая трансформация КРТ

• Развитие PropTech-рынка: реальные кейсы в недвижимости

• Классы МКД, ГОСТЫ и перспективы регулирования отрасли

• Технологии будущего для офисов и бизнес-центров

• Кадровый вопрос: тренды на профессии будущего

• Искусственный интеллект и цифровая трансформация управления недвижимостью

• Использование биометрии для доступа в здание согласно 572-ФЗ



• Умная квартира в действии: цифровой уют, инновации и реальные кейсы и прочее

Форум «FOR:УМ Зданий» – это уникальная возможность для участников рынка недвижимости обсудить перспективы развития умных зданий, поделиться опытом и лучшими практиками в области цифровизации недвижимости, познакомиться с реальными кейсами от крупнейших игроков рынка, а также найти партнеров и заказчиков.

«Мы ждем на форум всех, кто готов смело шагать в ногу со временем и совместными усилиями создавать будущее умной недвижимости, где все работает для людей и их комфортной и безопасной жизни. В прошлом году было проведено около десяти крупных мероприятий, в рамках которых топовые российские эксперты поделились результатами реализации своих уникальных решений, а также подписаны важные стратегические соглашения. Уверены, что «FOR:УМ Зданий» 2025 принесет нам еще большие результаты», – подчеркивает директор «Юникорн» Светлана Перминова.

Программа форума и регистрация доступны на сайте: https://forumzdanii.ru/2025

Организатором «FOR:УМа Зданий» выступает IT-компания «Юникорн» – российский разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, резидент «Сколково». Информационные партнеры – Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ), портал о цифровых технологиях в недвижимости DigitalDeveloper и газета «Коммерсантъ-Прикамье». Мероприятие пройдет при поддержке Российского фонда развития информационных технологий, Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), Министерства информационного развития и связи Пермского края, Ассоциации участников рынка интернета вещей, АНО «Умный МКД».

ООО «ЮНИКОРН»