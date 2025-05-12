Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку и поручил руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о принятых мерах по факту дороги в казанском поселке Мирный, которая находится в ненадлежащем состоянии. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин взял на контроль информацию о состоянии дороге в поселке Мирный в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин взял на контроль информацию о состоянии дороге в поселке Мирный в Казани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно сообщениям в Интернете, улица 6-я Давликеевская в поселке Мирный города Казани находится в неудовлетворительном состоянии из-за отсутствия асфальтированного покрытия. На дороге присутствует множество глубоких выбоин, особенно усугубляющихся во время дождей.

Это создает серьезные неудобства для местных жителей, среди которых пожилые люди, молодые родители с маленькими детьми, человек с ограниченными возможностями передвижения и ветеран специальной военной операции, получивший ранения.

Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, существенные ремонтные работы не проводились более 35 лет.

Артём Дергунов