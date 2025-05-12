Более 10 тысяч зрителей посетили гала-матч Ночной хоккейной лиги в Сочи

Финальный гала-матч XIV Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги собрал более 10 тыс. зрителей во дворце спорта «Большой» в Сочи, где сборная хоккейных легенд одержала победу над командой любителей со счетом 11:7. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Гала-матч Ночной хоккейной лиги собрал свыше 10,2 тыс. зрителей в спортивном комплексе «Большой» в Сочи. В команде легенд выступили известные хоккеисты, такие как Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Владимир Мышкин и Андрей Коваленко. Среди специальных гостей были олимпийский чемпион Илья Ковальчук и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Сборную Ночной лиги составили игроки, сделавшие значительный вклад в любительский хоккей, а также почетные гости. Организаторы подготовили предматчевое шоу, развлекательные мероприятия, конкурсы и розыгрыши призов.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников отметил, что фестиваль Ночной хоккейной лиги стал традицией для местных болельщиков. Каждый год любители хоккея и спортивных мероприятий стремятся посетить как матчи фестиваля, так и финальный гала-матч. В организации фестиваля участвовали 130 волонтеров из Сочи с опытом работы на спортивных событиях.

Звезды хоккея продемонстрировали свои навыки, а любители достойно противостояли им. Тем не менее профессионалы, захватив инициативу в начале игры, удержали лидерство и одержали победу со счетом 11:7.

В финальном этапе XIV Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд участвовали 190 команд из 67 регионов России и шесть женских команд. В сезоне 2024/2025 Ночной хоккейной лиги более 27 тыс. любителей хоккея играли в составе 1,4 тыс. команд из 83 регионов страны.

Мария Удовик