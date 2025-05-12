В Ярославле Чернопрудную хотят продлить до Тормозного шоссе
В Ярославле автомобильную дорогу на улице Чернопрудной планируют продлить до Тормозного шоссе. Мэр Артем Молчанов подписал постановление о назначении общественных обсуждений.
Тормозное шоссе
Фото: Яндекс. Карты
«Назначить общественные обсуждения по проекту постановления "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта — автомобильной дороги ул. Чернопрудная (на участке от Академика Колмогорова до Тормозного шоссе)"»,— говорится в постановлении.
Обсуждения пройдут в период с 16 по 23 мая. Общая протяженность четырехполосной дороги составит 0,4086 км. Это будет магистральная улица районного значения. Сейчас с Чернопрудной на Тормозное шоссе можно попасть через улицу Летная, которая имеет всего две полосы.