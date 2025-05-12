Сюрпризы поборются за призы

13 мая открывается 78-й Каннский кинофестиваль. Его обширная программа (только в основном конкурсе 22 фильма), по мнению Елены Плаховой, хоть и выглядит перегруженной, но обещает открытия и сюрпризы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наблюдатели рассчитывают, что нынешняя раздача «Пальмовых ветвей» по-настоящему оставит след в истории фестиваля

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Наблюдатели рассчитывают, что нынешняя раздача «Пальмовых ветвей» по-настоящему оставит след в истории фестиваля

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Каждый очередной фестиваль на Лазурном берегу сопровождается большим ажиотажем и ожиданиями, которые в итоге часто оказываются завышенными. Долгие годы, даже десятилетия, формула крупнейшего киносмотра мира включала в себя так называемый каннский ареопаг — непременное присутствие в программе имен режиссеров, при жизни произведенных в классики. На сегодняшний день почти все они или умерли, или состарились и потеряли форму; на смену им пришло новое поколение авторов, даже не одно.

Впервые бой «каннской номенклатуре» был дан под занавес ХХ века: в 1999 году жюри под председательством Дэвида Кроненберга проигнорировало почти все фильмы культовых режиссеров и наградило «Золотой пальмовой ветвью» «Розетту» молодых бельгийских постановщиков Жан-Пьера и Люка Дарденнов. Впоследствии они сорвали еще одну пальмовую ветку и сами стали завсегдатаями набережной Круазетт. В этом году новый фильм братьев «Молодые матери» опять участвует в конкурсе, но мало кто предрекает ему судьбу фаворита. За четверть века «этический реализм» Дарденнов заметно измельчал и подчинился политкорректной повестке.

Из других режиссеров-конкурсантов самые большие заслуги имеет иранец Джафар Панахи. Про его новую картину «Простая случайность» мало что известно, но художественный авторитет Панахи велик, к тому же он дополняется политической интригой: фильм снят в Иране в условиях жесткой цензуры и ограничений в профессиональной деятельности, которым Панахи подвергается уже много лет.

Одним из свидетельств эволюции Каннского фестиваля в XXI веке стало все более значимое присутствие женщин-режиссеров. Уже не раз они оказывались победительницами конкурса; одна из них — француженка Жюлия Дюкурно — опять участвует в соревновании с фильмом «Альфа», который она называет «самой личной» из всех своих работ. Помня шок, вызванный несколько лет назад ее «Титаном», можно предположить, что история проблемной тринадцатилетней девочки окажется не банальной подростковой драмой, а чем-то более радикальным и весомым. Другая креативная женщина-кинематографистка, от которой многого ждут,— Келли Райхардт. Ее фильм «Гений» о плотнике, переквалифицировавшемся в музейного вора, скорее всего, окажется глубоким проникновением в нравы американской провинции, к которой Райхардт имеет свой особый ключ.

Действие «Гения» происходит в 1970-е годы, сюжет «Альфы» разыгрывается в 1980-е, тоже в провинции, только французской. Ретроатмосфера и локальный колорит окрашивают «Паломничество» испанки Карлы Симон о девушке, которая едет в Галисию по следам своего отца, умершего от СПИДа. Это продолжение серии фильмов с элементами автофикшн и личных воспоминаний, которыми известна Симон. Наконец, еще одно заметное женское имя в каннском конкурсе — Линн Рэмси. Ее фильм называется «Умри, моя любовь» и снят опять-таки на провинциальном — американском — материале, но в жанре черной комедии.

Присутствие голливудских звезд на каннской красной дорожке обеспечат премьеры двух конкурсных фильмов — «Эддингтон» Ари Астера с Хоакином Фениксом и Эммой Стоун, а также «Финикийской схемы» Уэса Андерсона, где занято целое созвездие знаменитостей: Бенисио дель Торо, Том Хэнкс, Бенедикт Камбербэтч, Скарлетт Йоханссон и Билл Мюррей.

Наоборот, в основном неизвестные исполнители фигурируют в картине Ричарда Линклейтера «Новая волна» об истории создания фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Героями этой синефильской комедии выступают режиссеры и актеры французской новой волны: Франсуа Трюффо, Клод Шаброль, Аньес Варда, Эрик Ромер, Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг, а также, разумеется, сам Годар.

Географически конкурсная программа охватывает самые активные регионы Азии: Китай, Японию, Иран. Полнее всего представлена Западная Европа — не только Францией, Великобританией, Германией, Италией, Испанией (целых два фильма), но также Швецией и Норвегией. Гораздо скромнее присутствие Восточной Европы. Оно сводится, по сути, к фильму Сергея Лозницы «Два прокурора», снятому на российском материале эпохи сталинских репрессий в международной копродукции: в ней участвуют Латвия, Литва, Украина, Румыния, а также Франция, Германия и Нидерланды.