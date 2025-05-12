В Сочи модернизировали наружное освещение

На Часе контроля в администрации Сочи представили отчет о модернизации наружного освещения муниципальных территорий с начала года. Специалисты благоустроили мемориальные комплексы, набережные и пешеходные зоны в различных районах города, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На улицах Полтавская, Есауленко и Октября смонтировано свыше 200 современных светильников и проложено более 3 км электролиний.

Особое внимание руководство города уделило обустройству общественных уборных. В наиболее посещаемых локациях курорта установлено восемь модульных туалетов.

Ответственным службам поручено разработать детальный план-график работ по подключению этих объектов к коммунальным сетям, вводу в эксплуатацию и дальнейшему содержанию.

«Необходимо продолжать планомерно улучшать городскую инфраструктуру и создавать благоприятные условия для всех, кто живет и отдыхает в Сочи»,— подчеркнули в администрации города.

Мария Удовик