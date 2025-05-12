48-летняя жительница села Нижнее Кучуково Агрызского района Татарстана получила условный срок за ножевое ранение опекаемого 13-летнего подростка. Ей были выдвинуты обвинения, предусмотренные пп. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане женщина получила условный срок за удар ножом опекаемого подростка

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане женщина получила условный срок за удар ножом опекаемого подростка

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, инцидент произошел на фоне бытового конфликта: женщина, недовольная тем, что подросток неправильно нарезал овощи для новогоднего салата, ударила его кухонным ножом в грудь.

В результате нападения у потерпевшего была диагностирована проникающая рана грудной клетки с повреждением левого легкого, квалифицированная как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновной наказание в виде 2 млн руб. штрафа условно с испытательным сроком аналогичной продолжительности.

Приговор в законную силу не вступил.

Артём Дергунов