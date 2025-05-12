Прокуратура Казахстана рассказала о расследовании авиакатастрофы близ Актау

Следствие по крушению гражданского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines у города Актау ведется по делу о нарушении правил безопасности (ч. 3 ст. 344 УК Республики Казахстан). Об этом сообщили «РИА Новости» в Главной транспортной прокуратуре республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Казахстана Фото: МЧС Казахстана

На данный момент принимаются необходимые меры по обеспечению всестороннего и объективного исследования обстоятельств инцидента, заверили в прокуратуре. В Минтрансе Казахстана уточнили, что окончательный отчет авиакатастрофы опубликуют после завершения расследования.

Азербайджанский Embraer Е-190 разбился 25 декабря у взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау в Казахстане. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Баку—Грозный. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате крушения судна погибли командир самолета, второй пилот, старший бортпроводник и 35 пассажиров. Из них — 6 граждан Казахстана, 25 — Азербайджана, 7 — России. 28 человек получили травмы разной степени тяжести.

Подробности — в материале «Ъ» «Внешние объекты».