Компания «Донуголь» в 2024 году показала 335,8 млн рублей прибыли

Предприятие «Донской уголь» заработало по итогам 2024 года 335,8 млн руб., хотя в 2023 году был зафиксирован убыток в размере 118,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из статистических данных следует, что выручка АО «Донуголь» в прошлом году составила 3,48 млрд руб. против 2,7 млрд руб. в 2023 году. Прирост составил 29%. Задолженность компании перед кредиторами по итогам 2024 года снизилась с 1 млрд руб. до 773 млн руб. Объем долгосрочных заемных средств не изменился с 2023 года — он составляет 1,35 млрд руб.

Основным видом деятельности АО «Донуголь» является реализация угля. Он и обеспечивает предприятию практически 100% доходов. Главный угледобывающий актив компании — шахта «Шерловская-Наклонная» (Красносулинский район). Ее мощность превышает 1 млн т. угля в год.

В 2025 году «Донуголь» планирует достроить железнодорожную ветку до станции Божковская СКЖД и увеличить отгрузку продукции железнодорожным транспортом.

Мария Хоперская