В восточной и южной части Кубани объявлено штормовое предупреждение

На территории восточной и южной половины Краснодарского края, за исключением побережья от Анапы до Магри и Сочи, прогнозируют неблагоприятные погодные условия 13 и 14 мая. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, в указанные дни в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и ветер с порывами до 20 м/с. На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань — в Апшеронском, Лабинском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах — возможен подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

Жителям рекомендовали оставаться в помещениях, подготовить необходимые вещи и документы, следить за сообщениями МЧС, а также соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам: 112, 101 или 8 (861) 250-60-34.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае 12 мая прогнозируют сильные осадки с ливнями, грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Анна Гречко