В Краснодарском крае 12 мая прогнозируют грозы, ливни и сильный ветер

Синоптики прогнозируют на Кубани 12 мая переменную облачность и неустойчивую погоду. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Местами ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные осадки с ливнями, грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Воздух прогреется до +15…+20°C, в горных районах — +3…+8°C, на побережье Черного моря — +14…+19°C. Утром в регионе возможен туман.

В Краснодаре 12 мая преимущественно без осадков. Ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен туман в низинах и у водоемов. Температура воздуха днем составит +17…+19°C, ветер северный, северо-западный 4–9 м/с.

Ранее, 9 мая, на Кубани было объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. Спасатели МЧС России призывали граждан воздерживаться от использования открытого огня вблизи сухой растительности, разводить костры исключительно на очищенных площадках, огражденных минерализованной полосой.

Анна Гречко