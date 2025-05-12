В Астрахани наказали колонией иностранца за поставки Coca Cola без маркировки

Советский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении 25-летнего жителя одной из стран Центральной Азии по уголовному делу о распространении контрафакта. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Фигурант получил один год и два месяца исправительной колонии общего режима. Также суд оштрафовал его на 400 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Как выяснилось, фигурант организовал в Астраханской области незаконный канал поставки и продажи Coca Cola Classic. Напиток не имел маркировки и информации, предусмотренной российским законодательством. У мужчины изъяли бутылки газировки на сумму свыше 2 млн руб.

Павел Фролов