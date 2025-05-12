Регионы Северного Кавказа показали худшую динамику роста зарплат в России

Регионы Северного Кавказа демонстрируют наименьшие темпы роста заработной платы в России. По прогнозам специалистов в Ставропольском крае половина жителей сможет получать более 100 тыс. руб. через 7,8 лет, а 75% населения — через 11 лет, сообщают аналитики «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Аналитики оценили возможность достижения медианной зарплаты в 100 тыс. руб. в регионах России с начала года. Расчеты учитывали паритет покупательной способности при сохранении номинальных темпов повышения оплаты труда на уровне средних показателей за последние пять лет.

Ставропольский край занял 75-е место в рейтинге. Карачаево-Черкесия расположилась на 79-й позиции. У половины населения этого региона оплата труда достигнет указанного показателя через 8,9 лет, у 75% — через 11,9 лет.

В пятерку антилидеров вошли Ингушетия (половина населения достигнет этого уровня через 15,4 года, 75% — через 19,3 года), Чечня (13,9 и 18,7 года соответственно), Дагестан (10,8 и 14,8 лет), Кабардино-Балкария (10 и 13,5 лет) и Северная Осетия (9,5 и 13,1 года).

Николай Аксенов