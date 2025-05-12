Четверть безработных Башкирии составляют жители региона до 30 лет

По итогам 2024 года безработица в Башкирии составила 1,8% (по методологии Международной организации труда). Среднее число безработных — 34 тыс. человек. Такие данные опубликовал Башстат.

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Возраст 24,5% безработных младше 30 лет. «Большинство безработных имеют профессиональное образование — 77,3% от общего числа, из них 19,2% — высшее, 26,3% — профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена, 31,8% — профессиональное квалифицированных рабочих (служащих)»,— говорится в отчете ведомства.

В 2023 году средняя безработица составляла 2,3% (45 тыс. человек), а доля молодежи среди незанятых была ниже на 0,8%.

Идэль Гумеров