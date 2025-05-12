Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев заочно арестован

Тверской райсуд Москвы принял решение заочно арестовать бывшего президента «Башнефти», экс-сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева по обвинению в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), пишет «Интерфакс» со ссылкой заседание судебной инстанции 29 марта. Виктор Хорошавцев объявлен в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Издание пишет, что в 2024 году Виктор Хорошавцев фигурировал в деле о мошенничестве в отношении совладельцев группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита, бизнесмена Евгения Новицкого и других предпринимателей. Оно было связано с хищениями средств негосударственных пенсионных фондов.

Виктор Хорошавцев представлял Удмуртию в Совете Федерации в 2003-2009 годах, после чего сложил полномочия в связи с назначением главой компании «Система-инвест» — дочерней структуры АФК «Система». «Башнефть» бывший политик возглавил в сентябре 2009 года. Все занимаемые должности он покинул в 2012 году.