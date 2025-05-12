В Тольятти прокуратура направила 22 иска в интересах пенсионеров, пострадавших от телефонных мошенников

Прокуратура Центрального района г. Тольятти в 2025 году направила 22 иска в суд о взыскании суммы неосновательного обогащения. Потерпевшими по уголовным делам, возбужденным по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», являются пенсионеры, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Всего телефонные мошенники выманили у пожилых тольяттинцев свыше 5 млн руб. Проверкой уже установлены лица, на чьи счета поступали деньги потерпевших.

«В связи с этим денежные средства граждан, переведенные на банковские карты третьих лиц, подлежат взысканию как неосновательное обогащение»,— заявили в прокуратуре.

В настоящее время судами удовлетворено пять исковых заявлений прокуратуры на сумму 1 млн 756 тыс. руб., остальные находятся в производстве.

Алексей Алексеев