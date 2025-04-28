В Югре в ДТП с квадроциклом пострадали жительница без водительских прав и ее сын

В Ханты-Мансийском автономном округа (ХМАО-Югра) 27 апреля в поселке Унъюган Октябрьского района произошла авария с участием квадроцикла All Road, в которой пострадали мать и ребенок, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

По предварительным данным, в 19:50 34-летняя жительница, управляя квадроциклом, съехала с дороги, после чего транспорт опрокинулся. В результате происшествия пострадали водитель и ее шестилетний сын. Оба получили травмы разной степени тяжести. Инспекторы выяснили, что мать не имела права на управление квадроциклом, при этом она и сын были без защитной экипировки.

Напомним, в марте на 724 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в ХМАО в результате ДТП с автобусом погиб водитель автомобиля. По предварительной информации, водитель УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Yutong.

Ирина Пичурина