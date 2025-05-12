Экс-замглавы районного СКР Санкт-Петербурга признал вину в вывозе оружия с СВО

Бывший замглавы Следственного комитета Фрунзенского района Санкт-Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывезти арсенал стрелкового оружия из зоны СВО. Об этом говорится в материалах дела экс-сотрудника СКР. Его задержали 17 февраля 2025 года. В тот же день его привлекли по обвинению в незаконном приобретении, сбыте и перевозке оружия группой лиц с использованием служебного положения (п. «а», «б» ч. 3 ст. 222), включая пункт о предварительном сговоре (п. «а», «б» ч. 3 ст. 222.1).

Согласно материалам дела, Алексей Панжев пытался в багажнике автомобиля вывезти из ЛНР в Ростовскую область несколько автоматов Калашникова и боевые гранаты. Он поехал в зону СВО в 2023 году, где возглавил одно из территориальных подразделений СКР в Луганске.

ТАСС уточняет, что бывший сотрудник СКР ранее стал известен среди силовиков Санкт-Петербурга. Он вел дело криминального авторитета Александра Курьянова, осужденного за наркоторговлю.