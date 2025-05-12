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Коммерсантъ FM
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На Дону нашли крупную партию пшеницы, хранившуюся без испытания на пестициды

В Зимовниковском районе выявили нарушение декларирования крупной партии пшеницы. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, порядка тысячи тонн зерна хранились на складах, не проходя при взращивании испытания на определение остаточных количеств пестицидов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что ответственному лицу объявлено предостережение. Для пресечения выпуска зерна в обращение декларацию о соответствии качества всей партии признали недействительной.

Константин Соловьев

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