На Дону нашли крупную партию пшеницы, хранившуюся без испытания на пестициды

В Зимовниковском районе выявили нарушение декларирования крупной партии пшеницы. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, порядка тысячи тонн зерна хранились на складах, не проходя при взращивании испытания на определение остаточных количеств пестицидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что ответственному лицу объявлено предостережение. Для пресечения выпуска зерна в обращение декларацию о соответствии качества всей партии признали недействительной.

Константин Соловьев