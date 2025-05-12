Жителя Дзержинска обвиняют в поджоге сожительницы

В Дзержинске местного жителя обвиняют в поджоге сожительницы. На него заведено дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью), рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области 12 мая.

Преступление было совершено еще в апреле. Жильцы дома на улице Строителей услышали хлопок. Среди них оказалась инспектор группы кадров отдела «Володарский» Ольга Ефимова. Она вышла в подъезд, где чувствовался запах гари, и увидела сожителя соседки, который громко кричал и грубил соседям. Успокоив его, сотрудница МВД зашла в квартиру и услышала, как из ванной соседка просит о помощи. Затем полицейская вызвала своих коллег и скорую помощь, а соседей попросила покинуть квартиры, чтобы не допустить отравления едким дымом. Она в свою очередь осталась с 36-летней потерпевшей, оказав ей доврачебную помощь.

Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу с ожогами 60% тела. Ее 41-летнего сожителя доставили в отдел полиции.

Как полагает следствие, сожители поссорились во время распития алкоголя, из-за чего обвиняемый плеснул на жертву горючую жидкость и поджег ее.

Галина Шамберина