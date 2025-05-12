Жители Советского района Ростова 13 мая на весь день останутся без холодной воды

В Советском районе Ростова-на-Дону 13 мая отключат холодную воду. О временных неудобствах сообщили в Ростовводоканале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что с 9:00 до 23:00 специалисты будут подключать наружные сети водоснабжения к уже существующей на улице Содружества. Так, холодной воды в это время не будет на улицах Содружества, Толмачева, Зорге и 339-й Стрелковой Дивизии.

Жителей Ростова также предупредили о том, что с 14 мая по 7 июня в центральной части города и в Западном жилом массиве отключат горячую воду. В этот период запланирована гидравлическая опрессовка тепловых сетей и остановка Ростовской ТЭЦ-2 на ремонт.

В центре горячую воду перекроют в пределах Пушкинской, Буденновского, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева, и Чехова. Также ограничения коснутся жителей улиц: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, 20-я улица, Верхоянский и 2-й переулок. На Западном горячее водоснабжение отключат в пределах улиц: Малиновского — Доватора — Мадояна — Стачки — Литвинова — 2-я Володарского — Заводская — Каширская, а также на Ливенцовке и по улицам: Пескова, Машиностроительный, Разина, 3-я Кольцевая и Профсоюзная.

Мария Хоперская