«Дональд Трамп занял выжидательную позицию»

Дональд Трамп приветствовал инициативу Владимира Путина о начале прямых переговоров с Киевом 15 мая в Стамбуле. Владимир Зеленский и его европейские партнеры готовы возобновить диалог, но при условии немедленного прекращения огня по всей линии фронта в ближайшие сутки. В Москве ранее отвергали такой вариант. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что шансы на мир по-прежнему невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Пока Россия отмечала День Победы, в Киев прибыли основные участники «коалиции желающих»: Эмманюэль Макрон, Кир Стармер, Дональд Туск и новый канцлер Германии Фридрих Мерц. По итогам переговоров с Владимиром Зеленским они, дружно сидя на диване, позвонили Дональду Трампу и согласовали с ним план урегулирования вокруг Украины. По крайней мере, они заявили об этом. Общий смысл такой: сначала 30-дневное немедленное прекращение огня, начиная с 12 мая, затем возобновление большого диалога об установлении крепкого мира.

Из Москвы реакция начала поступать достаточно оперативно и носила больше негативный и отрицательный характер. Между тем примерно в полвторого ночи по московскому времени Владимир Путин объявил о готовности начать переговоры без каких-либо предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В том числе предполагается обсудить и условия для перемирия. Но при этом европейско-украинское предложение по факту отвергается.

Можно так предположить, что речь идет о возобновлении стамбульских переговоров, прерванных в 2022 году. Кремль обвиняет в этом украинскую сторону. Дональд Трамп отреагировал в своем стиле — красивой фразой про «потенциально великий день для России и Украины». Он надеется, что противостояние подойдет к концу, однако при ближайшем рассмотрении заявление не содержит особой конкретики. Движение правильное, надежда есть, но не более того.

Владимир Зеленский также приветствовал стремление России к миру, однако на переговоры президент Украины согласен лишь при немедленном перемирии. И он ждет соответствующего решения Кремля. Примерно в том же ключе высказались французский лидер и немецкий канцлер. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что искренне поддерживает стремление сторон к миру. Он готов немедленно принять у себя делегации, но при этом считает, что всеобъемлющее прекращение огня «станет основой для переговоров».

Таким образом европейские партнеры и Украина настаивают на немедленном перемирии. Трамп занял нейтральную и выжидательную позицию. Хотя именно он первым выдвинул соответствующее предложение. Украина и Европа ранее предлагали частичное снижение военной активности. Собственно, сейчас это может рассматриваться как некий компромисс. Как бы то ни было, Турция также видит в происходящем хороший знак, но все-таки намекает, что неплохо было бы прекратить огонь. О том же, к слову, заявляет и спецпредставитель Белого дома Кит Келлог.

Главное заключается в том, что мяч опять вернули на сторону России. Именно от нее ждут дальнейшего решения соглашаться или нет на перемирие. От прогнозов воздержимся. Нужно лишь напомнить, что в последнее время Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие официальные лица администрации Соединенных Штатов неоднократно давали понять, что могут изменить свою позицию в отношении Москвы в сторону ужесточения, если она не будет проявлять гибкость в диалоге по Украине. Тем временем объявленное Россией праздничное перемирие истекло в ночь с 10 на 11 мая. Военный сценарий может вновь стать преобладающим.

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Дмитрий Дризе