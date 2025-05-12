В Златоусте спасатели помогли туристу с тремя детьми спуститься с хребта Уреньга

Спасатели помогли спуститься с хребта Уреньга в Златоусте четырем туристам, среди которых оказались трое несовершеннолетних. Они не смогли самостоятельно покинуть гору, заблудившись в скоплении камней, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности Челябинской области.

Сообщение о заблудившихся туристах поступило вечером 10 мая дежурному Златоустовского отряда региональной поисково-спасательной службы. На хребте Уреньга спасатели нашли четырех жителей Свердловской области, среди которых был один взрослый, а также трое детей 10, 11 и 13 лет.

Спасатели помогли туристам спуститься с хребта до ретранслятора, где был припаркован их автомобиль. Далее они продолжили путь самостоятельно.