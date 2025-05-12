В Саратовской области выставили на продажу мельницу с элеватором за 330 млн

В Саратовской области продают действующий мельничный комплекс. За него просят 330 млн руб., торг предусмотрен.

Автор опубликованного в Сети объявления не указал конкретный адрес объекта. При этом он отметил, что комплекс построен в 2016 году, в сутки он перерабатывает 90 тонн зерна.

Что касается площади производственного цеха, она составляет более 1,1 тыс. кв. м. Элеватор рассчитан на хранение 2,6 тыс. тонн. Общая площадь территории комплекса — 14,5 тыс. кв. м.

По словам продавца, комплекс ежемесячно приносит выручку в размере 20-30 млн руб., чистая прибыль в месяц — 3-5 млн руб. Он добавил, что владельцем имущественного комплекса является физлицо, а юрлицо ведет деятельность на правах аренды недвижимости.

Павел Фролов