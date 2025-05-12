Известный пермский следователь после увольнения из СКР стал адвокатом
Бывший старший следователь третьего следственного управления ГСУ СКР Михаил Юлдашев после увольнения из ведомства сдал экзамен на адвоката. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», уже несколько месяцев господин Юлдашев трудится в коллегии адвокатов «Амида».
Будучи следователем, Михаил Юлдашев занимался наиболее сложными и резонансными делами. Ранее его трудовая деятельность была связана со службой в правоохранительных органах. После окончания юридического факультета ПГУ в 1998 году Михаил Юлдашев служил следователем в прокуратуре Мотовилихинского района Перми, областной и краевой прокуратуре.
После образования следственного комитета при прокуратуре господин Юлдашев продолжил службу в отделе по расследованию особо важных уголовных дел. В 2010 году он был переведен в следственный отдел СКП по Приволжскому федеральному округу (сейчас третье следственное управление ГСУ СКР).