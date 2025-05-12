Радиационный фон в Ростовской области находится в пределах установленных норм

На всей территории Ростовской области случаев загрязнения окружающей среды выявлено не было, сообщают специалисты Северо-Кавказской УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным на 9 мая 2025 года, интенсивность излучения вблизи объектов, представляющих радиационную опасность в ЮФО, колебалась в пределах 0,07 — 0,16 микрозиверт в час. Отмечено, что эти показатели несколько ниже, чем, например, 1 мая, когда значения составляли от 0,1 до 0,16 микрозиверт в час.

Текущий уровень радиации также находится в допустимых пределах. В частности, мощность дозы гамма-излучения в районе расположения Ростовской АЭС изменяется от 0,1 до 0,7 микрозиверт в час. Ни один из показателей не выходит за рамки обычного радиационного фона и не представляет угрозы для жизни или благополучия населения, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко