Радиационный фон в Ростовской области находится в пределах установленных норм
На всей территории Ростовской области случаев загрязнения окружающей среды выявлено не было, сообщают специалисты Северо-Кавказской УГМС.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным на 9 мая 2025 года, интенсивность излучения вблизи объектов, представляющих радиационную опасность в ЮФО, колебалась в пределах 0,07 — 0,16 микрозиверт в час. Отмечено, что эти показатели несколько ниже, чем, например, 1 мая, когда значения составляли от 0,1 до 0,16 микрозиверт в час.
Текущий уровень радиации также находится в допустимых пределах. В частности, мощность дозы гамма-излучения в районе расположения Ростовской АЭС изменяется от 0,1 до 0,7 микрозиверт в час. Ни один из показателей не выходит за рамки обычного радиационного фона и не представляет угрозы для жизни или благополучия населения, поясняют в сообщении.