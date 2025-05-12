В Забайкалье задержали подозреваемого в поджоге дачного кооператива

В Читинском районе Забайкальского края задержан подозреваемый в поджоге в дачном кооперативе «Малиновка», сообщила краевая прокуратура. Пожар повлек уничтожение и повреждение имущества граждан на не менее чем 40 участках.

ЧП случилось 10 мая возле села Смоленка. Задержанный — 50-летний местный житель, который строил забор и резал металл с использованием углошлифовальной машины. По версии следствия, он безразлично «отнесся к наступлению общественно опасных последствий в виде возможного наступления пожара».

Изначально возбудили дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений). Позднее статью переквалифицировали на более тяжкий состав преступления — ч. 3 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога или иным общеопасным способом). Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

С 7 апреля в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за природных пожаров. 23 апреля в регионе объявили федеральный режим ЧС.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Горит один за всех».