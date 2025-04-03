«Царевна-лягушка» обошла «Пророка» по числу кинозрителей в Удмуртии в марте

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», кинолента «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрием Борисовым в главной роли сохранила лидерство по кассовым сборам в Удмуртии по итогам марта, собрав 6,5 млн руб. При этом, согласно данным Единой системы сведений о показах фильмов (ЕАИС), фильм уступил по количеству кинозрителей картине ижевского режиссера Александра Амирова «Царевна-лягушка»: 16,1 и 18,8 тыс. гостей в региональных кинозалах соответственно. Всего же экранизация сказки собрала в прокате по итогам месяца 5,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Тройку кинолент и по сборам, и по охвату аудитории замыкает семейная драма про летчика «Пальма 2» с Виктором Добронравовым: картина собрала 4,6 млн руб. и 15,6 тыс. кинозрителей.

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», общие кассовые сборы кинотеатров региона при сравнении год к году увеличились на 6,1% и составили 34,8 млн руб. Число кинозрителей в Удмуртии, напротив, уменьшилось за год на 6%, до 154,8 тыс. человек в прошлом месяце.

Напомним, в новогодние праздники посещаемость кинотеатров республики снизилась за год более чем на 30% при сопоставимых сборах. Эксперты связали падение с переориентацией зрителя на стриминговые платформы, отсутствием зарубежных кинокартин и недоработками отечественных фильмов по отзывам посетителей.

Подробнее об этом читайте в материале «Зрители не дошли до кинозалов».