Проект теннисного центра в Северной Осетии получил федеральную субсидию

Во Владикавказе в 2025 году начнется строительство современного спортивного комплекса для тенниса и падел-тенниса. Проект получил одобрение Министерства спорта России и федеральную субсидию на условиях государственно-частного партнерства, сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

«Новый центр усилит спортивную инфраструктуру республики и предоставит возможность тренироваться в современных условиях. Это поможет достигать высоких результатов и готовить будущих чемпионов»,— заявил Сергей Меняйло.

Новый объект разместится на улице Морских пехотинцев. В составе комплекса запланированы два крытых корта для большого тенниса, пять падел-кортов, тренажерный зал, восстановительный центр, зоны питания и раздевалки.

Реализация проекта также обеспечит создание дополнительных рабочих мест в регионе.

Николай Аксенов